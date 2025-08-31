Chủ nhật, 31/8/2025, 17:05 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Gần 5.700 tỷ đồng quà 2/9 đã được tặng cho người dân | Đại tướng Phan Văn Giang nhận Huân chương Quân công hạng Nhất
Các tập đoàn hàng đầu Trung Quốc muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam; Gần 14.000 người thi công xuyên lễ ở sân bay Long Thành
Nội dung chính
- 00:12 Gần 5.700 tỷ đồng quà 2/9 đã được tặng cho người dân
- 01:03 Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp lãnh đạo quốc hội Trung Quốc
- 01:44 Thủ tướng đề nghị Ngân hàng AIIB hỗ trợ Việt Nam vốn làm đường sắt
- 02:39 Đại tướng Phan Văn Giang nhận Huân chương Quân công hạng Nhất
- 03:20 Nhà của Bộ trưởng Indonesia bị cướp phá giữa biểu tình
- 04:13 Công an TP Hà Nội thay đổi phương án cấm đường ngày 1-2/9
- 04:56 Dự báo thời tiết cả nước ngày 2/9
- 05:38 Bộ Y tế hướng dẫn cách xử trí khi bị cuốn vào đám đông xem diễu binh
- 06:30 Các tập đoàn hàng đầu Trung Quốc muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam
- 07:18 Gần 14.000 người thi công xuyên lễ ở sân bay Long Thành
- 08:01 Lãnh đạo quốc hội Trung Quốc đến Việt Nam
- 08:46 Chủ tịch Cuba bắt đầu thăm cấp nhà nước đến Việt Nam
- 09:30 Ông Putin tới Trung Quốc
