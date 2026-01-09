Thứ sáu, 9/1/2026, 17:10 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Gần 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công sẽ rót vào nền kinh tế năm nay | Đà Nẵng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
UOB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên 7,5%; CEO Tập đoàn Ngọc Thiên Global bị khởi tố;...
- 00:11 Gần 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công sẽ rót vào nền kinh tế năm nay
- 01:22 Đà Nẵng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
- 02:35 UOB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên 7,5%
- 03:45 CEO Tập đoàn Ngọc Thiên Global bị khởi tố
- 04:37 Cựu cục trưởng: Mỗi đồng tiền bị cáo nhận bất chính là nhát cắt vào niềm tin công lý
- 05:30 Ông Trương Quốc Huy xin thôi chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ
- 06:25 Siêu thị, cửa hàng tiện lợi gỡ sữa NAN khỏi kệ
- 07:22 Nâng mức hỗ trợ ốm đau cho sĩ quan quân đội nghỉ hưu
- 08:17 Đồng Nai động thổ cầu Cát Lái ngày 15/1
- 09:19 Madam Pang nhận lỗi khi hụt 4 HC vàng bóng đá SEA Games 33
- 10:21 Nguồn cơn đợt thu hồi sữa lớn nhất lịch sử Nestlé tại hơn 60 quốc gia
- 11:21 Sáp nhập hai bệnh viện trung ương về Đại học Y Hà Nội
- 12:24 VKS: Cán bộ làm đúng thì doanh nghiệp không phải chầu chực, đưa tiền
- 13:26 Nhận 'lót tay' 11 tỷ đồng, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án ở Đăk Lăk lĩnh 8 năm tù
- 14:24 Phó ban Chính sách, chiến lược Trung ương làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ
- 15:05 'Nỗi buồn chiến tranh' ra khỏi danh sách 50 tác phẩm xuất sắc sau thống nhất
- 15:45 Phá dỡ tượng cánh tay khổng lồ trên biển Hải Tiến
- 16:43 VN-Index lập kỷ lục mới
- 17:35 Hà Nội dừng đào đường dịp Tết
- 18:31 TP HCM lấy 9 khu 'đất vàng' làm công viên, vườn hoa dịp Tết
- 19:35 Chợ đêm Phú Quốc dừng hoạt động sau Tết Nguyên đán
- 20:24 Người dân Iran 'mất kết nối Internet' khi các cuộc biểu tình lan rộng