Thứ năm, 12/2/2026, 17:09 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Đường dây sản xuất sản phẩm dinh dưỡng giả cho người ung thư | Người Hà Nội được miễn phí xe buýt, tàu điện dịp Tết
Đấu giá du thuyền của bà Trương Mỹ Lan lại bất thành; Nghiên cứu phương án kết nối cao tốc TP HCM - Mộc Bài với Campuchia...
- 00:12 Đường dây sản xuất sản phẩm dinh dưỡng giả cho người ung thư
- 01:23 Dự án nhà xã hội Ngọc Hồi, Hà Nội dự kiến gần 25 triệu một m2
- 02:26 Người Hà Nội được miễn phí xe buýt, tàu điện dịp Tết Bính Ngọ
- 03:08 TP HCM khánh thành Công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19
- 04:25 Cháy xe tải trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, giao thông ùn ứ
- 05:10 Cháy căn hộ tầng 16 chung cư ở Nha Trang, hai người chết
- 05:52 Máy bay chở khách trượt khỏi đường băng, lao ra biển
- 06:37 Giám đốc Công ty khoáng sản Hucera bị bắt
- 07:17 Đấu giá du thuyền của bà Trương Mỹ Lan lại bất thành
- 08:10 Giá xăng vượt 19.000 đồng một lít
- 08:55 Nghiên cứu phương án kết nối cao tốc TP HCM - Mộc Bài với Campuchia
- 09:55 Lần đầu giao hàng vượt biển bằng UAV ở Việt Nam
- 10:56 Tài xế xe Bentley bị bắt sau vụ đuổi đánh người ở TP HCM
- 11:37 Hãng hàng không Nga mở chuyến bay sơ tán hành khách khỏi Cuba