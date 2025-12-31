Thứ tư, 31/12/2025, 16:53 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Đánh giá viên chức dựa trên sự hài lòng của người dân | Yêu cầu Zalo điều chỉnh thỏa thuận, không buộc người dùng 'phải đồng ý'
MobiFone có Quyền Tổng giám đốc mới; Chứng khoán tăng mạnh nhất 8 năm;...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Hà Nội cấm đường quanh hồ Hoàn Kiếm tổ chức chào năm mới 2026
- 01:10 Đánh giá viên chức dựa trên sự hài lòng của người dân
- 02:21 Bộ Chính trị đồng ý đưa sĩ quan quân đội tham gia Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
- 03:18 2025 - năm của concert quốc gia
- 04:13 MobiFone có Quyền Tổng giám đốc mới
- 05:03 Nguyễn Văn Đài bị tuyên 17 năm tù
- 06:07 Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản làm Phó ban Tổ chức Trung ương
- 06:45 Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
- 07:31 Trung Quốc có thể siết xuất khẩu bạc
- 08:31 Tổng Bí thư yêu cầu trả lời 3 câu hỏi về khoa học công nghệ năm 2026
- 09:28 Yêu cầu Zalo điều chỉnh thỏa thuận, không buộc người dùng 'phải đồng ý'
- 10:18 Cựu chủ tịch Tổng công ty Xi măng bị truy tố vì để tháp nghìn tỷ 'đắp chiếu' chục năm
- 11:15 Chứng khoán tăng mạnh nhất 8 năm
- 12:21 Giá vàng miếng giảm tiếp gần 2 triệu đồng
- 13:29 Định hướng kiến trúc, cảnh quan công viên hai bên sông Tô Lịch
- 14:26 TP HCM tính mở rộng làn ưu tiên xe đạp đến khu trung tâm
- 15:19 TP HCM ra mắt 'cơ quan một cửa liên thông' cấp thành phố
- 16:17 Giá xăng xuống dưới 19.000 đồng một lít
- 17:19 Chuyến 'tàu lượn' của Bitcoin trong năm qua
- 18:28 Thái Lan trao trả 18 tù binh Campuchia