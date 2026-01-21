Thứ tư, 21/1/2026, 17:04 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Đại hội Đảng XIV rút ngắn 1,5 ngày | Giao quyền tuyển giáo viên cho giám đốc Sở Giáo dục
11 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng thế giới theo nhóm ngành; Giá vàng miếng lên 170 triệu đồng một lượng...
- 00:12 Đại hội Đảng XIV rút ngắn 1,5 ngày
- 01:03 Giao quyền tuyển giáo viên cho giám đốc Sở Giáo dục
- 01:47 Thuê nhiều người đánh giá '5 sao' để bán hàng tấn mỹ phẩm giả
- 02:38 Bầu Đức thưởng 3 tỷ đồng nếu Việt Nam thắng Hàn Quốc ở U23 châu Á
- 03:30 Mỹ, Iran cảnh báo hậu quả nếu ám sát lãnh đạo của nhau
- 04:22 Thủ tướng Canada: Trật tự thế giới đang rạn nứt
- 05:12 Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Việt Nam có bộ ba động lực để tăng trưởng 2 con số
- 05:52 Chính phủ yêu cầu địa phương lên kịch bản để GDP tăng trên 10%
- 06:41 11 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng thế giới theo nhóm ngành
- 07:43 Tháo dỡ công trình bên Hồ Gươm
- 08:31 Giám đốc Sá xị Chương Dương từ chức
- 09:22 Ôtô gắn thêm giá nóc sẽ trượt đăng kiểm nếu thiếu thủ tục
- 10:04 Còi hơi xe tải quấy nhiễu người dân
- 10:43 Giá vàng miếng lên 170 triệu đồng một lượng
- 11:44 Chuyên cơ chở ông Trump phải quay đầu vì sự cố
- 12:25 Kẻ ám sát ông Abe bị kết án chung thân
- 13:08 Cựu thủ tướng Hàn Quốc bị kết án 23 năm tù