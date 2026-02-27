Thứ sáu, 27/2/2026, 17:18 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị truy tố | TP HCM cần huy động hơn 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư xã hội để tăng trưởng trên 10%
Công ty chứng khoán liên quan doanh nhân Trịnh Văn Quyết ra khỏi diện kiểm soát; Thuyền trưởng tàu chở đá trong vụ 6 người chết ở hồ Thác Bà bị bắt
- 00:12 Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị truy tố
- 01:49 Ông Trần Hồng Thái điều hành Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
- 02:45 Chủ tịch TP HCM: Không tổ chức sự kiện tràn lan đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi
- 03:48 TP HCM cần huy động hơn 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư xã hội để tăng trưởng trên 10%
- 05:17 Tổng Bí thư: Phát triển y tế hiện đại trên nền tảng nhân ái
- 06:03 6 xe tông liên hoàn, đường ra sân bay Nội Bài tắc cứng
- 06:54 Ông Nguyễn Kim Sơn, Nguyễn Sỹ Hiệp giữ chức Phó ban Chính sách, chiến lược Trung ương
- 07:54 Hơn 70 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì
- 08:36 Phường đầu tiên TP HCM thí điểm chăm sóc sức khỏe tại nhà
- 09:43 9 tuyến buýt ở TP HCM chuyển sang xe điện từ 1/3
- 10:55 Công ty chứng khoán liên quan doanh nhân Trịnh Văn Quyết ra khỏi diện kiểm soát
- 11:44 Thuyền trưởng tàu chở đá trong vụ 6 người chết ở hồ Thác Bà bị bắt
- 12:47 Việt Nam lần đầu đấu giá tên miền '.vn'
- 13:45 Cuộc tình ngoài luồng của Bill Gates với cô gái Nga
- 14:48 Đặc vụ ICE xông vào Đại học Columbia bắt sinh viên nhập cư
- 15:43 Cô giáo bị tố bắt học sinh lớp 2 liếm đất