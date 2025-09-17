Điểm tin
Thứ tư, 17/9/2025, 18:18 (GMT+7)

Điểm tin 21h: Cảnh sát giải cứu 2 người Trung Quốc bị đồng hương 'bắt cóc' | Chứng khoán giảm mạnh

Xét xử băng làm giả giấy tờ 250.000 m2 đất công, lừa bán cho đại gia; Israel dội mưa bom xuống Gaza City, dân thường tháo chạy...

Phương Nghi

