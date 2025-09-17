Thứ tư, 17/9/2025, 18:18 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Cảnh sát giải cứu 2 người Trung Quốc bị đồng hương 'bắt cóc' | Chứng khoán giảm mạnh
Xét xử băng làm giả giấy tờ 250.000 m2 đất công, lừa bán cho đại gia; Israel dội mưa bom xuống Gaza City, dân thường tháo chạy...
- 00:13 Đà Nẵng biệt phái cán bộ về phường, xã giải quyết thủ tục đất đai
- 00:54 Ông Quản Minh Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng
- 01:53 Đại gia bất động sản Malaysia đẩy mạnh gom quỹ đất tại Việt Nam
- 03:04 Chứng khoán giảm mạnh
- 03:51 Người em được hưởng toàn bộ 1.200 m2 đất trong vụ 11 anh em kiện thừa kế
- 04:34 Cảnh sát giải cứu 2 người Trung Quốc bị đồng hương 'bắt cóc'
- 05:15 Thái Lan - Campuchia phối hợp triệt phá các ổ lừa đảo
- 06:04 Châu Âu lo ngại khi Trung Quốc vẫn siết đất hiếm
- 06:52 Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam bị phạt 4 năm 6 tháng tù
- 07:45 Xét xử băng làm giả giấy tờ 250.000 m2 đất công, lừa bán cho đại gia
- 08:35 Thủ tướng: Giải ngân 100% vốn đầu tư công, tránh 'có tiền không tiêu được'
- 09:30 Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030
- 10:26 Ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
- 11:16 Đột phá thứ hạng Internet Việt Nam sau gần 30 năm hòa mạng toàn cầu
- 12:12 Israel dội mưa bom xuống Gaza City, dân thường tháo chạy
