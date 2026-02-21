Thứ bảy, 21/2/2026, 16:45 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Các nước thận trọng trước loạt diễn biến thuế quan mới tại Mỹ | Mỗi lượng vàng tăng 2 triệu đồng ngày mùng 5 Tết
10 nạn nhân vụ ném mìn ở Thanh Hóa 'bị găm đầy mảnh kim khí'; Tổng thống Trump cân nhắc 'tấn công hạn chế' vào Iran
- 00:11 Các nước thận trọng trước loạt diễn biến thuế quan mới tại Mỹ
- 01:04 Serbia, Thụy Điển kêu gọi công dân rời Iran
- 01:56 Người Hàn Quốc chia rẽ vì án chung thân của ông Yoon Suk-yeol
- 02:44 Mỗi lượng vàng tăng 2 triệu đồng ngày mùng 5 Tết
- 03:49 Việt Nam có thể cử lực lượng bảo đảm an toàn, trật tự ở Dải Gaza
- 04:49 Chủ tịch và 3 Phó chủ tịch Quốc hội khóa 15 tiếp tục ứng cử khóa 16
- 05:40 10 nạn nhân vụ ném mìn ở Thanh Hóa 'bị găm đầy mảnh kim khí'
- 06:32 Giá vàng thế giới, chứng khoán Mỹ cùng tăng
- 07:27 Ông Trump: Áp thêm 10% thuế nhập khẩu sau phán quyết của Tòa Tối cao
- 08:54 Tổng thống Trump cân nhắc 'tấn công hạn chế' vào Iran
- 09:58 Bộ trưởng Cuba cảnh báo về nguy cơ khủng hoảng y tế
- 10:48 Ủy ban Olympic Quốc tế điều tra Chủ tịch FIFA
- 11:48 Người Việt tử vong trên núi tuyết Nhật Bản