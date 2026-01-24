Thứ bảy, 24/1/2026, 17:23 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Các ngân hàng 0 đồng bắt đầu có lãi | Trung Quốc điều tra Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương
Đại sứ các nước tin tưởng vào sự phát triển của Việt Nam sau Đại hội XIV; Tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế bằng khoa học và công nghệ;...
- 00:11 Doanh nghiệp, hộ kinh doanh không phải khai, nộp phí môn bài từ 2026
- 00:43 Các ngân hàng 0 đồng bắt đầu có lãi
- 01:43 Trung Quốc điều tra Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương
- 02:34 Báo Hàn Quốc gọi trận thua Việt Nam là ‘thảm họa nhục nhã’
- 03:23 'Bộ ba động lực đưa Việt Nam bứt phá'
- 04:33 Đại sứ các nước tin tưởng vào sự phát triển của Việt Nam sau Đại hội XIV
- 05:24 Tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế bằng khoa học và công nghệ
- 06:39 5 bác sĩ, cán bộ y tế bị khởi tố
- 07:12 Giá vàng miếng trong nước vượt 174 triệu đồng một lượng
- 08:07 Số ngân hàng lãi trên 30.000 tỷ đồng nhiều chưa từng thấy