Thứ tư, 27/8/2025, 16:52 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Bộ Giáo dục sẽ sửa quy định dạy thêm, học thêm | Mỹ bắt đầu thu thuế nhập khẩu 50% với hàng Ấn Độ
Dự báo thời tiết Hà Nội từ hôm nay đến 2/9; Amazon muốn cung cấp Internet vệ tinh tại Việt Nam...
Nội dung chính
- 00:12 Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp dự hội nghị SCO tại Trung Quốc
- 01:28 Bộ Giáo dục sẽ sửa quy định dạy thêm, học thêm
- 02:23 Việt Nam chỉ có 13 loại túi nilon được chứng nhận 'xanh' trong 2 năm
- 03:31 Mỹ bắt đầu thu thuế nhập khẩu 50% với hàng Ấn Độ
- 04:30 Trung Quốc từ chối tham gia đàm phán hạt nhân với Mỹ, Nga
- 05:36 Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông
- 06:47 Dự báo thời tiết Hà Nội từ hôm nay đến 2/9
- 07:42 Giá vàng miếng lên 128 triệu đồng một lượng
- 08:54 Giá USD lên kịch trần
- 09:50 Trên 10% Ủy viên Trung ương khóa 14 dưới 47 tuổi
- 10:53 Bộ Chính trị yêu cầu một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc
- 11:42 Amazon muốn cung cấp Internet vệ tinh tại Việt Nam
- 12:48 Người nước ngoài cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng bị bắt
