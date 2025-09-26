Thứ sáu, 26/9/2025, 21:00 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Bộ Giáo dục dự kiến chỉ nắm đại học trọng điểm | Mất 2,2 tỷ đồng sau cuộc điện thoại với 'nhân viên điện lực'
Tài xế tông nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long 'bị bệnh tâm thần'; Nước EU đầu tiên cấm Thủ tướng Israel nhập cảnh;...
- 00:14 Bộ Giáo dục dự kiến chỉ nắm đại học trọng điểm
- 01:12 'Quản lý lỏng lẻo khiến chung cư thành điểm nóng tranh chấp'
- 02:16 Mất 2,2 tỷ đồng sau cuộc điện thoại với 'nhân viên điện lực'
- 03:16 Tài xế tông nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long 'bị bệnh tâm thần'
- 04:06 Nước EU đầu tiên cấm Thủ tướng Israel nhập cảnh
- 05:18 Bão Bualoi có thể mạnh cấp 13 khi áp sát bờ biển Bắc Trung Bộ
- 06:22 Thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính vào năm 2026
- 07:12 Đề xuất giảm thời gian chờ kiểm tra kiến thức để lấy điểm bằng lái xe
- 08:19 TP HCM đề xuất tận dụng gầm cầu làm bãi giữ xe
- 09:17 Ngân hàng Nhà nước cảnh báo tình trạng lừa đảo thanh toán tài khoản doanh nghiệp
- 10:17 Nguyên Phó chánh án Tòa cấp cao Phạm Tấn Hoàng bị khai trừ Đảng
- 11:09 Phó ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng bị đề nghị kỷ luật
- 12:06 93% bệnh viện TP HCM có bệnh án điện tử
- 13:02 SJC yêu cầu bà Lê Thúy Hằng bồi thường bằng vàng
- 13:44 Giấu 21 kg ma túy trong hộp sữa, chuyển đường hàng không về Việt Nam
- 14:36 Bị phạt tiền vì chuyển cuộc gọi đòi nợ về đường dây nóng Bộ Công an
- 15:28 Ông Trump ký sắc lệnh bán TikTok Mỹ
- 16:29 Cựu tổng thống Pháp bị phạt 5 năm tù