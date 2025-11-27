Thứ năm, 27/11/2025, 17:19 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Bão Koto vào giai đoạn đổi hướng liên tục | Các tỉnh Nam Trung Bộ cấm biển, lên phương án sơ tán dân ứng phó bão Koto
Cháy lớn quán bar ở Đồng Nai; 6 ôtô tông liên hoàn trên cao tốc Trung Lương;...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Bão Koto vào giai đoạn đổi hướng liên tục
- 01:09 Các tỉnh Nam Trung Bộ cấm biển, lên phương án sơ tán dân ứng phó bão Koto
- 02:07 Cháy lớn quán bar ở Đồng Nai
- 02:54 6 ôtô tông liên hoàn trên cao tốc Trung Lương
- 03:44 Tiệm vàng ở TP HCM đóng cửa bất thường
- 04:49 Chứng khoán 'xanh vỏ, đỏ lòng'
- 05:53 Sẽ xây dựng trung tâm siêu tính toán để phát triển AI Việt Nam
- 07:07 Thái Lan không muốn bốc thăm lại môn bóng đá SEA Games 33
- 08:14 Đề xuất bỏ giá thị trường khi xây bảng giá đất lần đầu tại TP HCM
- 09:29 Giá xăng về 20.000 đồng một lít
- 10:22 Dùng ngân sách Trung ương xây nhà mới cho người dân vùng lũ
- 11:47 Quốc tế hỗ trợ Việt Nam gần 16 triệu USD khắc phục hậu quả mưa lũ
- 12:17 Quốc vương Brunei sắp thăm Việt Nam
- 13:01 Thủ phạm đầu độc 4 người thân bằng xyanua bị tuyên tử hình
- 13:44 Người chết trong vụ cháy chung cư Hong Kong tăng lên 55