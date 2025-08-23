Thứ bảy, 23/8/2025, 17:08 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Bão Kajiki tăng cấp, gây mưa diện rộng | Hồ thủy điện, thủy lợi xả nước trước bão Kajiki
Tổng Bí thư: Việt Nam cần xây dựng các 'thung lũng văn hóa'; Hà Nội miễn phí tàu điện, xe buýt dịp Quốc khánh 2/9...
Nội dung chính
- 00:13 Bão Kajiki tăng cấp, gây mưa diện rộng
- 02:37 Hồ thủy điện, thủy lợi xả nước trước bão Kajiki
- 04:02 Đà Nẵng lập Hội đồng Tư vấn xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế
- 05:42 Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích khi lên núi bắt ốc
- 06:44 Vợ Nguyễn Thái Luyện từng chi 80 triệu đồng 'chạy' bệnh án tâm thần
- 08:18 Tổng Bí thư: Việt Nam cần xây dựng các 'thung lũng văn hóa'
- 09:28 Bão mạnh lên cấp 9, hướng vào Bắc Trung Bộ
- 10:49 Giá vàng miếng trong nước gần 127 triệu đồng một lượng
- 11:49 Hơn 650 CSGT được điều về Hà Nội phục vụ đại lễ A80
- 12:43 Hà Nội miễn phí tàu điện, xe buýt dịp Quốc khánh 2/9
- 13:56 Công an Hà Nội điều chỉnh phương án cấm đường ngày 24/8
- 15:06 Chủ nhà hàng Hàn Quốc cho tiếp viên bán dâm để 'tăng doanh thu'
- 16:26 Ông Trump dọa áp lệnh trừng phạt nặng nề với Nga
- 17:32 Lật xe chở du khách châu Á trên cao tốc Mỹ, 5 người chết
