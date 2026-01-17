Điểm tin
Điểm tin 17h: Việt Nam hạ UAE, vào bán kết U23 châu Á | Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn thuế thu nhập 3 năm
Thứ bảy, 17/1/2026, 17:00 (GMT+7)

Điểm tin 17h: Việt Nam hạ UAE, vào bán kết U23 châu Á | Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn thuế thu nhập 3 năm

Hà Nội khởi công khu phức hợp y tế hơn 16.000 tỷ đồng ở Hoàng Mai; Xây hồ điều hòa gần 600 tỷ đồng giảm ngập cho Nha Trang;...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Diễm Hạnh

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 17h: Việt Nam hạ UAE, vào bán kết U23 châu Á | Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn thuế thu nhập 3 năm