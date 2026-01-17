Thứ bảy, 17/1/2026, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Việt Nam hạ UAE, vào bán kết U23 châu Á | Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn thuế thu nhập 3 năm
Hà Nội khởi công khu phức hợp y tế hơn 16.000 tỷ đồng ở Hoàng Mai; Xây hồ điều hòa gần 600 tỷ đồng giảm ngập cho Nha Trang;...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:11 Việt Nam hạ UAE, vào bán kết U23 châu Á
- 01:25 Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn thuế thu nhập 3 năm
- 02:22 Đề xuất luật hóa Ngày Văn hóa Việt Nam thành ngày nghỉ lễ
- 02:56 Metro Nhổn - ga Hà Nội áp dụng vé định danh, xác thực điện tử
- 03:56 Hà Nội khởi công khu phức hợp y tế hơn 16.000 tỷ đồng ở Hoàng Mai
- 04:42 Tóc Tiên ly hôn
- 05:30 Ủy ban Nobel lên tiếng sau khi ông Trump được tặng huy chương