Thứ năm, 14/8/2025, 16:52 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Vàng miếng lên gần 125 triệu đồng một lượng | Nhựa Rạng Đông sắp phá sản
Giá xăng xuống dưới 20.000 đồng một lít; Đề xuất cán bộ ở xa sau sáp nhập tỉnh được thuê nhà công vụ...
00:00
00:00/00:00
Nội dung chính
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Vàng miếng lên gần 125 triệu đồng một lượng
- 01:18 Giá xăng xuống dưới 20.000 đồng một lít
- 02:10 Doanh nghiệp nhựa 65 tuổi sắp phá sản
- 03:35 Đề xuất cán bộ ở xa sau sáp nhập tỉnh được thuê nhà công vụ
- 04:34 Cấm ôtô qua cầu cửa ngõ phía Đông TP HCM trong 3 tháng
- 05:21 Học sinh TP HCM tựu trường từ 20/8
- 06:07 Nga có thể sắp thử siêu tên lửa có khả năng 'bay khắp toàn cầu'
Xem tiếp
×
Điểm tin 17h: Vàng miếng lên gần 125 triệu đồng một lượng | Nhựa Rạng Đông sắp phá sản