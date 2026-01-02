Thứ sáu, 2/1/2026, 17:30 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Trợ cấp thất nghiệp tối đa khu vực công tăng lên 26,55 triệu | Ông Trump hoãn tăng thuế nhập khẩu nhiều sản phẩm
Sập bờ kè sông Ba ở Đăk Lăk, 4 người chết; Chứng khoán Việt Nam vào nhóm có hiệu suất tốt nhất thế giới...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Trợ cấp thất nghiệp tối đa khu vực công tăng lên 26,55 triệu
- 01:17 Sập bờ kè sông Ba ở Đăk Lăk, 4 người chết
- 02:12 Đô thị loại 1 phải có thu nhập cao hơn cả nước
- 03:03 34 vi phạm phòng cháy ở Hà Nội sẽ bị phạt tiền gấp đôi mức cả nước
- 04:27 Đường dây 'rửa' hàng trăm tỷ đồng cho nhóm tội phạm nước ngoài
- 05:32 Thi thể thiếu nữ dưới vuông nước, nghi bị sát hại
- 06:02 Chứng khoán Việt Nam vào nhóm có hiệu suất tốt nhất thế giới
- 06:54 Giá vàng, bạc thế giới tăng trở lại
- 07:49 Ông Trump hoãn tăng thuế nhập khẩu nhiều sản phẩm
- 08:45 6 người thiệt mạng trong hỗn loạn biểu tình ở Iran