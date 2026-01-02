Điểm tin
Điểm tin 17h: Trợ cấp thất nghiệp tối đa khu vực công tăng lên 26,55 triệu | Ông Trump hoãn tăng thuế nhập khẩu nhiều sản phẩm
Thứ sáu, 2/1/2026, 17:30 (GMT+7)

Điểm tin 17h: Trợ cấp thất nghiệp tối đa khu vực công tăng lên 26,55 triệu | Ông Trump hoãn tăng thuế nhập khẩu nhiều sản phẩm

Sập bờ kè sông Ba ở Đăk Lăk, 4 người chết; Chứng khoán Việt Nam vào nhóm có hiệu suất tốt nhất thế giới...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Phương Nghi

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 17h: Trợ cấp thất nghiệp tối đa khu vực công tăng lên 26,55 triệu | Ông Trump hoãn tăng thuế nhập khẩu nhiều sản phẩm