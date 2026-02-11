Thứ tư, 11/2/2026, 17:07 (GMT+7)
Điểm tin 17h: TP HCM vận hành Trung tâm tài chính quốc tế | Xả súng tại thị trấn Canada, ít nhất 10 người chết
Bộ Y tế đề nghị không lấy mốc 'X-quang 6 phút' làm điều kiện thanh toán BHYT; Hà Nội cho thuê 10 ha đất phía tây làm khu công nghệ cao sinh học...
- 00:12 1.041 người trong danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16
- 01:30 TP HCM vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
- 02:29 Hà Nội cho thuê 10 ha đất phía tây làm khu công nghệ cao sinh học
- 03:12 Những ngành nghề cần nhiều nhân lực năm 2026
- 04:11 Cháy kho hàng trong khu dân cư ở TP HCM
- 04:40 Xả súng tại thị trấn Canada, ít nhất 10 người chết