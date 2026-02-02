Thứ hai, 2/2/2026, 17:13 (GMT+7)
Điểm tin 17h: TP HCM vận hành cống hơn 400 tấn ở dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng | Chứng khoán trong nước bị bán tháo
Đề xuất liên thông dữ liệu để tự động khai sinh, cha mẹ không cần nộp giấy tờ; Lắp biểu trưng hình giọt nước ở đài tưởng niệm Covid-19
- 00:12 Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp trả đủ lương thưởng trước Tết
- 01:00 TP HCM vận hành cống hơn 400 tấn ở dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng
- 01:56 Đề xuất liên thông dữ liệu để tự động khai sinh, cha mẹ không cần nộp giấy tờ
- 02:43 Lắp biểu trưng hình giọt nước ở đài tưởng niệm Covid-19
- 03:27 Mỗi địa điểm sẽ có mã định danh 12 chữ số, hiển thị trên VNeID
- 04:13 Bà Nguyễn Thị Như Loan bị truy tố trong phi vụ sang tay đất 'vàng' lãi 300 tỷ đồng
- 05:11 Giá vàng miếng giảm 6 triệu đồng
- 06:10 Chứng khoán trong nước bị bán tháo
- 07:08 Các thị trường tài chính toàn cầu đồng loạt lao dốc