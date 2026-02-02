Điểm tin
Điểm tin 17h: TP HCM vận hành cống hơn 400 tấn ở dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng | Chứng khoán trong nước bị bán tháo
Thứ hai, 2/2/2026, 17:13 (GMT+7)

Điểm tin 17h: TP HCM vận hành cống hơn 400 tấn ở dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng | Chứng khoán trong nước bị bán tháo

Đề xuất liên thông dữ liệu để tự động khai sinh, cha mẹ không cần nộp giấy tờ; Lắp biểu trưng hình giọt nước ở đài tưởng niệm Covid-19

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Phương Nghi

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 17h: TP HCM vận hành cống hơn 400 tấn ở dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng | Chứng khoán trong nước bị bán tháo