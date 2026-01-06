Thứ ba, 6/1/2026, 17:10 (GMT+7)
Điểm tin 17h: TP HCM mưa trái mùa hiếm gặp nhiều ngày liên tiếp | Thái Lan tố Campuchia nã cối, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn
1,4 triệu thanh niên 'ba không'; Loạt dự án gần 240.000 tỷ đồng sắp khởi công, động thổ ở TP HCM...
- 00:12 Miền Bắc thấp nhất 3 độ, cảnh báo ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng
- 01:23 TP HCM mưa trái mùa hiếm gặp nhiều ngày liên tiếp
- 02:11 1,4 triệu thanh niên 'ba không'
- 03:15 Hà Nội hoàn thành đường Vành đai 2,5 trong năm 2026
- 04:06 Loạt dự án gần 240.000 tỷ đồng sắp khởi công, động thổ ở TP HCM
- 05:02 Giá vàng miếng tăng gần 1 triệu đồng
- 05:55 Chứng khoán đạt kỷ lục trên 1.816 điểm
- 06:41 Thái Lan tuyên bố phát hiện trung tâm lừa đảo đang xây ở Campuchia
- 07:24 Thái Lan tố Campuchia nã cối, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn