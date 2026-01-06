Điểm tin
Điểm tin 17h: TP HCM mưa trái mùa hiếm gặp nhiều ngày liên tiếp | Thái Lan tố Campuchia nã cối, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn
Thứ ba, 6/1/2026, 17:10 (GMT+7)

Điểm tin 17h: TP HCM mưa trái mùa hiếm gặp nhiều ngày liên tiếp | Thái Lan tố Campuchia nã cối, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

1,4 triệu thanh niên 'ba không'; Loạt dự án gần 240.000 tỷ đồng sắp khởi công, động thổ ở TP HCM...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Phương Nghi

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 17h: TP HCM mưa trái mùa hiếm gặp nhiều ngày liên tiếp | Thái Lan tố Campuchia nã cối, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn