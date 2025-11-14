Thứ sáu, 14/11/2025, 17:03 (GMT+7)
Điểm tin 17h: TP HCM có 3 tân Phó chủ tịch UBND | Đất lở như thác nước, nghi vùi lấp ba người
Bộ Giáo dục: Hệ số lương đặc thù là đãi ngộ xứng đáng, không phải ân huệ; 'Thầy bói' gốc Việt ở Australia bị cáo buộc lừa đảo 70 triệu USD...
- 00:13 Bộ Giáo dục: Hệ số lương đặc thù là đãi ngộ xứng đáng, không phải ân huệ
- 01:09 TP HCM có 3 tân Phó chủ tịch UBND
- 01:55 Lào Cai có tân chủ tịch tỉnh
- 02:45 TP HCM chi hơn 17.000 tỷ đồng nạo vét hai rạch lớn phía Nam
- 03:49 TP HCM hỗ trợ Tây Ninh 1.800 tỷ đồng làm cao tốc đi Mộc Bài
- 04:50 Đề xuất miễn giấy phép xây dựng nhà ở dưới 7 tầng ở đô thị
- 05:48 Bán đảo Bình Quới - Thanh Đa sẽ được đấu thầu chọn nhà đầu tư
- 06:49 Đất lở như thác nước, nghi vùi lấp ba người
- 07:28 Hoàn thành nhà mới cho người dân vùng bão lũ trong tháng 1/2026
- 08:21 Cựu giám đốc ngân hàng ở Cần Thơ bị bắt
- 09:12 Giá vàng miếng giảm gần 1 triệu đồng
- 10:14 'Thầy bói' gốc Việt ở Australia bị cáo buộc lừa đảo 70 triệu USD
- 11:05 Người Việt bị cáo buộc phóng hỏa gây cháy 10 căn nhà ở Nhật