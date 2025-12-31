Thứ tư, 31/12/2025, 16:53 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Tổng Bí thư yêu cầu trả lời 3 câu hỏi về khoa học công nghệ năm 2026 | Yêu cầu Zalo điều chỉnh thỏa thuận, không buộc người dùng 'phải đồng ý'
Cựu chủ tịch Tổng công ty Xi măng bị truy tố vì để tháp nghìn tỷ 'đắp chiếu' chục năm; Chứng khoán tăng mạnh nhất 8 năm;...
- 00:12 Tổng Bí thư yêu cầu trả lời 3 câu hỏi về khoa học công nghệ năm 2026
- 01:09 Yêu cầu Zalo điều chỉnh thỏa thuận, không buộc người dùng 'phải đồng ý'
- 01:59 Cựu chủ tịch Tổng công ty Xi măng bị truy tố vì để tháp nghìn tỷ 'đắp chiếu' chục năm
- 02:56 Chứng khoán tăng mạnh nhất 8 năm
- 04:02 Giá vàng miếng giảm tiếp gần 2 triệu đồng
- 05:10 Định hướng kiến trúc, cảnh quan công viên hai bên sông Tô Lịch
- 06:07 TP HCM tính mở rộng làn ưu tiên xe đạp đến khu trung tâm
- 07:00 TP HCM ra mắt 'cơ quan một cửa liên thông' cấp thành phố
- 07:58 Giá xăng xuống dưới 19.000 đồng một lít
- 09:00 Chuyến 'tàu lượn' của Bitcoin trong năm qua
- 10:09 Thái Lan trao trả 18 tù binh Campuchia