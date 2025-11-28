Thứ sáu, 28/11/2025, 17:04 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Thêm một áp thấp nhiệt đới hoạt động gần Biển Đông | Ông Vũ Đại Thắng làm Chủ tịch thành phố Hà Nội
Mỹ rà soát lại toàn bộ thẻ xanh cấp cho người nhập cư từ 19 nước; Công an thu 300 cây vàng, 100 sổ đỏ, 12 siêu xe trong vụ án Mailisa...
- 00:13 Thêm một áp thấp nhiệt đới hoạt động gần Biển Đông
- 01:09 Ông Vũ Đại Thắng làm Chủ tịch thành phố Hà Nội
- 02:42 Đề xuất bỏ nhiều thủ tục hành chính trong cấp đổi giấy phép lái xe
- 03:32 Miền Bắc rét nhất 2 độ C
- 04:23 Ngân hàng phải trích 12 tháng lương khi thu giữ nhà ở duy nhất của người vay
- 05:06 Công an thu 300 cây vàng, 100 sổ đỏ, 12 siêu xe trong vụ án Mailisa
- 06:03 Sắp xếp trường mầm non đến cấp 3 toàn quốc trong năm 2025
- 06:53 TP HCM tiếp tục gỡ vướng sổ hồng cho 5 dự án
- 07:40 Ông Trump: 'Mỹ ngừng tiếp nhận người nhập cư từ các nước thế giới thứ ba'
- 08:21 Mỹ rà soát lại toàn bộ thẻ xanh cấp cho người nhập cư từ 19 nước
- 09:06 Lũ cuốn phăng loạt nhà cửa ở Indonesia, 84 người chết