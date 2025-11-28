Điểm tin
Điểm tin 17h: Thêm một áp thấp nhiệt đới hoạt động gần Biển Đông | Ông Vũ Đại Thắng làm Chủ tịch thành phố Hà Nội
Thứ sáu, 28/11/2025, 17:04 (GMT+7)

Điểm tin 17h: Thêm một áp thấp nhiệt đới hoạt động gần Biển Đông | Ông Vũ Đại Thắng làm Chủ tịch thành phố Hà Nội

Mỹ rà soát lại toàn bộ thẻ xanh cấp cho người nhập cư từ 19 nước; Công an thu 300 cây vàng, 100 sổ đỏ, 12 siêu xe trong vụ án Mailisa...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Phương Nghi

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 17h: Thêm một áp thấp nhiệt đới hoạt động gần Biển Đông | Ông Vũ Đại Thắng làm Chủ tịch thành phố Hà Nội