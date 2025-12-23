Thứ ba, 23/12/2025, 17:36 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Số người ngộ độc sau ăn bánh mì ở TP HCM lên hơn 100 | Tài sản ông Phạm Nhật Vượng vượt Jack Ma
TP HCM yêu cầu dỡ trạm thu phí trên quốc lộ 51 trước 31/12; Hà Nội và TP HCM tiếp tục dẫn đầu về số lượng đại biểu Quốc hội;...
- 00:11 Số người ngộ độc sau ăn bánh mì ở TP HCM lên hơn 100
- 00:58 Hà Nội thí điểm hạn chế ôtô tải, container trên một số tuyến đường
- 01:56 TP HCM yêu cầu dỡ trạm thu phí trên quốc lộ 51 trước 31/12
- 02:57 Hà Nội và TP HCM tiếp tục dẫn đầu về số lượng đại biểu Quốc hội
- 04:00 Cảnh sát chặn bắt ôtô chở 10 tấn cá khoai Trung Quốc ướp formol
- 04:50 Miền Bắc mưa rét dịp Noel, miền Trung chuyển mưa sau 25/12
- 05:48 Tài sản ông Phạm Nhật Vượng vượt Jack Ma, lên 30 tỷ USD
- 06:45 Giá vàng miếng lên 159 triệu đồng
- 07:43 Đề xuất người 60 tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng
- 08:35 Đám tang lừa xóm làng của thiếu phụ giả chết, rời quan tài lúc nửa đêm
- 09:24 Ông Trump: Mỹ phải có được Greenland
- 10:07 Thái Lan tập kích hai 'trung tâm lừa đảo' ở biên giới Campuchia