Thứ tư, 24/9/2025, 16:58 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Ragasa giảm dưới cấp siêu bão, cách Quảng Ninh 570 km | Vỡ hồ chứa ở Đài Loan do bão Ragasa, ít nhất 14 người chết
Sóng biển ập vào khách sạn ở Hong Kong, đánh tung cửa; Thêm một cơn bão gần Biển Đông;...
00:00
00:00/00:00
Nội dung chính
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Ragasa giảm dưới cấp siêu bão, cách Quảng Ninh 570 km
- 01:15 Vỡ hồ chứa ở Đài Loan do bão Ragasa, ít nhất 14 người chết
- 02:08 Sóng biển ập vào khách sạn ở Hong Kong, đánh tung cửa
- 03:02 Thêm một cơn bão gần Biển Đông
- 03:57 'Không có vùng tối nào công tác kiểm tra không vươn tới được'
- 04:45 Chủ tịch nước kêu gọi các bên xung đột ngừng bắn, bảo vệ dân thường
- 05:36 Hải Phòng sẽ lập khu thương mại tự do trong năm nay
- 06:35 Bộ Giáo dục đề xuất sáp nhập trường mầm non, tiểu học dưới chuẩn
- 07:41 Chung cư ở chục năm bán hơn 100 triệu đồng một m2
- 08:16 Ông Hầu A Lềnh làm Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030
- 08:52 Hai bí thư xã làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
Xem tiếp
×
Điểm tin 17h: Ragasa giảm dưới cấp siêu bão, cách Quảng Ninh 570 km | Vỡ hồ chứa ở Đài Loan do bão Ragasa, ít nhất 14 người chết