Điểm tin
Điểm tin 17h: Quốc hội trao quyền tự chủ và siết minh bạch đại học | Hộ kinh doanh được tự xác định doanh thu nộp thuế
Thứ tư, 10/12/2025, 17:00 (GMT+7)

Điểm tin 17h: Quốc hội trao quyền tự chủ và siết minh bạch đại học | Hộ kinh doanh được tự xác định doanh thu nộp thuế

Từ 2026, hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng một năm phải nộp thuế; Giáo viên sẽ được tăng phụ cấp tối thiểu 70%;...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Diễm Hạnh

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 17h: Quốc hội trao quyền tự chủ và siết minh bạch đại học | Hộ kinh doanh được tự xác định doanh thu nộp thuế