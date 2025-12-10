Điểm tin 17h: Quốc hội trao quyền tự chủ và siết minh bạch đại học | Hộ kinh doanh được tự xác định doanh thu nộp thuế

Từ 2026, hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng một năm phải nộp thuế; Giáo viên sẽ được tăng phụ cấp tối thiểu 70%;...