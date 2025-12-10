Thứ tư, 10/12/2025, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Quốc hội trao quyền tự chủ và siết minh bạch đại học | Hộ kinh doanh được tự xác định doanh thu nộp thuế
Từ 2026, hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng một năm phải nộp thuế; Giáo viên sẽ được tăng phụ cấp tối thiểu 70%;...
- 00:13 Quốc hội trao quyền tự chủ và siết minh bạch đại học
- 01:29 Hộ kinh doanh được tự xác định doanh thu nộp thuế
- 02:28 Từ 2026, hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng một năm phải nộp thuế
- 03:26 Giáo viên sẽ được tăng phụ cấp tối thiểu 70%
- 04:29 Bỏ bằng tốt nghiệp trung học cơ sở
- 05:17 Quốc hội cho phép góp vốn bằng công nghệ
- 06:13 Bỏ quy định taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn trẻ em
- 07:01 Thu thuế 0,1% với chuyển nhượng vàng miếng
- 08:04 Giá bạc miếng lập đỉnh trên 2,3 triệu một lượng
- 09:02 Cổ phiếu Vingroup chạm sàn
- 10:03 Gia đình ông Cô Gia Thọ sắp nhận hàng trăm tỷ đồng cổ tức từ Thiên Long
- 11:10 Ngày 31/12, TAND Hà Nội sẽ xét xử Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài
- 12:05 VKS đề nghị tòa cho cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP HCM hưởng án treo
- 13:07 Phát hiện ma túy cực độc 'gấp 50 lần heroin' khi vây ráp ổ nhóm ở Hà Nội
- 14:05 Campuchia rút toàn bộ VĐV khỏi SEA Games 33
- 15:06 Thái Lan lần đầu dùng tàu chiến trong giao tranh với Campuchia
- 16:05 Nhật cảnh báo nguy cơ xảy ra siêu động đất