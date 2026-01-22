Thứ năm, 22/1/2026, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Phạt Zalo, TikTok mỗi bên hơn 800 triệu đồng vì vi phạm bảo vệ người dùng | Giá vàng miếng giảm gần 2 triệu đồng
Giá vé máy bay, tàu Tết tăng cao dù nguồn cung kỷ lục; Trường học TP HCM phải dọn nhà vệ sinh 4 lần mỗi ngày....
- 00:12 Giá vàng miếng giảm gần 2 triệu đồng
- 01:10 Giá xăng giảm, dầu tăng
- 02:00 Giá vé máy bay, tàu Tết tăng cao dù nguồn cung kỷ lục
- 03:11 Zalo, TikTok bị phạt gần 1,7 tỷ đồng vì vi phạm bảo vệ người dùng
- 04:17 Miền Bắc xuống 0 độ C
- 05:20 Trường học TP HCM phải dọn nhà vệ sinh 4 lần mỗi ngày
- 06:25 Cháy trung tâm mua sắm điện máy, hai mẹ con tử vong
- 07:23 Bộ trưởng Tài chính Đức cảnh báo về thỏa thuận Greenland
- 08:31 Ông Putin: Mỹ có thể mất một tỷ USD để mua Greenland