Điểm tin 17h: Ông Trump nêu kịch bản không điều quân tới Venezuela | 40 người có thể đã thiệt mạng khi Mỹ tập kích bắt ông Maduro
Loạt nước lên án vụ Mỹ bắt Tổng thống Maduro; Tuần tới miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường;...
- 00:12 Ông Trump nêu kịch bản không điều quân tới Venezuela
- 01:06 40 người có thể đã thiệt mạng khi Mỹ tập kích bắt ông Maduro
- 01:53 Loạt nước lên án vụ Mỹ bắt Tổng thống Maduro
- 02:36 Tuần tới miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường
- 03:39 Hà Nội cấm xe tải trên 10 tấn vào Vành đai 3 chiều 4/1
- 04:29 Chuyên gia hàng đầu trong quân đội hưởng phụ cấp 500% lương
- 05:38 Thu ngân sách TP HCM vượt 800.000 tỷ đồng
- 06:44 Hà Nội thu ngân sách hơn 700.000 tỷ đồng năm 2025