Thứ bảy, 11/4/2026, 17:33 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Nhà mạng khuyến khích xác thực thông tin thuê bao trước ngày quy định | Đề xuất bỏ xác nhận độc thân khi đăng ký hộ tịch
Công chứng viên không chụp ảnh cùng khách hàng sẽ bị phạt 7-10 triệu đồng; Phái đoàn Mỹ, Iran đến Islamabad, chuẩn bị đàm phán...
- 00:16 Nhà mạng khuyến khích xác thực thông tin thuê bao trước ngày quy định
- 01:39 Đề xuất bỏ xác nhận độc thân khi đăng ký hộ tịch
- 02:53 Quy định mới về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng
- 04:19 Công chứng viên không chụp ảnh cùng khách hàng sẽ bị phạt 7-10 triệu đồng
- 06:04 Phái đoàn Mỹ, Iran đến Islamabad, chuẩn bị đàm phán