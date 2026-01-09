Điểm tin
Điểm tin 17h: Nguồn cơn đợt thu hồi sữa lớn nhất lịch sử Nestlé tại hơn 60 quốc gia | Sáp nhập hai bệnh viện trung ương về Đại học Y Hà Nội
Thứ sáu, 9/1/2026, 17:10 (GMT+7)

Điểm tin 17h: Nguồn cơn đợt thu hồi sữa lớn nhất lịch sử Nestlé tại hơn 60 quốc gia | Sáp nhập hai bệnh viện trung ương về Đại học Y Hà Nội

VKS: Cán bộ làm đúng thì doanh nghiệp không phải chầu chực, đưa tiền; Nhận 'lót tay' 11 tỷ đồng, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án ở Đăk Lăk lĩnh 8 năm tù;...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Diễm Hạnh

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 17h: Nguồn cơn đợt thu hồi sữa lớn nhất lịch sử Nestlé tại hơn 60 quốc gia | Sáp nhập hai bệnh viện trung ương về Đại học Y Hà Nội