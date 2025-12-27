Thứ bảy, 27/12/2025, 17:01 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Mức sinh tại TP HCM tăng | Campuchia - Thái Lan đồng ý ngừng bắn
Lật xe chở đoàn thiện nguyện, 9 người tử vong; Cháy cửa hàng thiết bị điện nước, 4 người trong gia đình tử vong...
- 00:13 Công bố bộ sách giáo khoa thống nhất cả nước
- 01:00 Mức sinh tại TP HCM tăng
- 01:59 Lật xe chở đoàn thiện nguyện, 9 người tử vong
- 02:43 Cháy cửa hàng thiết bị điện nước, 4 người trong gia đình tử vong
- 03:38 Mất con sau hai ngày gửi 'đi giáo dục' ở trung tâm công tác xã hội
- 04:17 Nhiều VĐV nữ không được thưởng HCV do sai sót văn bản
- 05:15 Ca viêm não mô cầu tăng, Bộ Y tế cảnh báo bệnh trỗi dậy
- 06:01 Giá vàng, giá bạc thế giới cùng lập kỷ lục mới
- 06:57 Campuchia - Thái Lan đồng ý ngừng bắn