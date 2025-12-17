Điểm tin
Điểm tin 17h: Mức sinh năm 2025 của Việt Nam tăng nhẹ | Bộ Xây dựng: Giá nhà ở tăng bình quân 10-15% mỗi năm
Thứ tư, 17/12/2025, 17:25 (GMT+7)

Điểm tin 17h: Mức sinh năm 2025 của Việt Nam tăng nhẹ | Bộ Xây dựng: Giá nhà ở tăng bình quân 10-15% mỗi năm

Cuộc 'đi đêm' dìm giá khu đất vàng Bến Vân Đồn để chạy tội; Hà Nội sẽ chọn lọc gen để đào tạo tinh hoa;...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Diễm Hạnh

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 17h: Mức sinh năm 2025 của Việt Nam tăng nhẹ | Bộ Xây dựng: Giá nhà ở tăng bình quân 10-15% mỗi năm