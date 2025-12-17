Thứ tư, 17/12/2025, 17:25 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Mức sinh năm 2025 của Việt Nam tăng nhẹ | Bộ Xây dựng: Giá nhà ở tăng bình quân 10-15% mỗi năm
Cuộc 'đi đêm' dìm giá khu đất vàng Bến Vân Đồn để chạy tội; Hà Nội sẽ chọn lọc gen để đào tạo tinh hoa;...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Mức sinh năm 2025 của Việt Nam tăng nhẹ
- 01:15 Giá vàng miếng tăng trở lại
- 02:19 Bộ Xây dựng: Giá nhà ở tăng bình quân 10-15% mỗi năm
- 03:19 Cuộc 'đi đêm' dìm giá khu đất vàng Bến Vân Đồn để chạy tội
- 04:17 Hà Nội sẽ chọn lọc gen để đào tạo tinh hoa
- 05:55 Chất lượng không khí Hà Nội trở lại mức xấu
- 06:56 Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
- 07:47 53 ngư dân nhảy xuống biển khi tàu câu mực bốc cháy
- 08:33 Trịnh Thu Vinh giành 4 HC vàng, phá 3 kỷ lục SEA Games
- 09:27 Thái Lan tiếp tục dùng F-16 không kích Campuchia