Thứ sáu, 17/4/2026, 17:20 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Mức sinh báo động đỏ, TP HCM thưởng tiền cho người đẻ đủ hai con | 40 nước sắp họp bàn về mở lại eo biển Hormuz
Cơ sở mỗi ngày bán 700 kg giá đỗ dùng hormone tăng trưởng bị phát hiện; Bé gái tử vong sau hơn 5 tiếng bị bỏ quên trên ôtô...
- 00:26 Thủ tướng yêu cầu sớm tinh gọn thôn, tổ dân phố trên toàn quốc
- 01:23 Mức sinh báo động đỏ, TP HCM thưởng tiền cho người đẻ đủ hai con
- 02:05 Cơ sở mỗi ngày bán 700 kg giá đỗ dùng hormone tăng trưởng bị phát hiện
- 02:52 Bé gái tử vong sau hơn 5 tiếng bị bỏ quên trên ôtô
- 03:35 Châu Âu có thể hết nhiên liệu máy bay trong 6 tuần
- 04:18 40 nước sắp họp bàn về mở lại eo biển Hormuz
- 05:26 Lebanon cáo buộc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn