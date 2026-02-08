Chủ nhật, 8/2/2026, 17:04 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Miền Bắc liên tiếp đón không khí lạnh | WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah
TP HCM siết quản lý kinh doanh mỹ phẩm online; Gửi 15 triệu tin nhắn chứa mã độc lừa người dùng Facebook, Instagram...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Miền Bắc liên tiếp đón không khí lạnh, miền Nam tạnh ráo dịp Tết
- 01:16 Cao tốc Bắc Nam hỏng mặt đường một số đoạn
- 02:05 TP HCM siết quản lý kinh doanh mỹ phẩm online
- 02:54 Gửi 15 triệu tin nhắn chứa mã độc lừa người dùng Facebook, Instagram
- 03:38 Đường dây buôn lậu gần một tấn bạc thỏi bị phát hiện
- 04:26 Đà Nẵng sắp có thêm khu đô thị gần 18.000 tỷ đồng
- 05:17 WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah
- 06:06 Ngành bán dẫn có thể đạt 1.000 tỷ USD năm nay