Điểm tin
Điểm tin 17h: Lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thay đổi từ 1/1/2026 | Nhiều đại học rà soát thí sinh trúng tuyển bằng IELTS
Thứ năm, 13/11/2025, 17:19 (GMT+7)

Điểm tin 17h: Lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thay đổi từ 1/1/2026 | Nhiều đại học rà soát thí sinh trúng tuyển bằng IELTS

Nhiều bài thi IELTS bị chấm lại, sửa điểm; Công an đồng loạt làm việc tại nhiều Thẩm mỹ viện Mailisa...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Diễm Hạnh

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 17h: Lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thay đổi từ 1/1/2026 | Nhiều đại học rà soát thí sinh trúng tuyển bằng IELTS