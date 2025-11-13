Thứ năm, 13/11/2025, 17:19 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thay đổi từ 1/1/2026 | Nhiều đại học rà soát thí sinh trúng tuyển bằng IELTS
Nhiều bài thi IELTS bị chấm lại, sửa điểm; Công an đồng loạt làm việc tại nhiều Thẩm mỹ viện Mailisa...
- 00:13 Lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thay đổi từ 1/1/2026
- 00:59 Quốc hội cho phép dùng hơn 23.800 tỷ đồng để trả lương cơ sở năm 2026
- 02:05 Nhiều bài thi IELTS bị chấm lại, sửa điểm
- 02:47 Nhiều đại học rà soát thí sinh trúng tuyển bằng IELTS
- 03:47 Quốc hội giao mục tiêu GDP 2026 tăng từ 10%
- 04:59 Ông Nguyễn Đức Trung làm Chủ tịch thành phố Hà Nội
- 05:47 Bà Phùng Thị Hồng Hà làm Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội
- 06:40 Thủ tướng: Xây nhà mới cho người dân ảnh hưởng bão Kalmaegi
- 08:01 Giá xăng, dầu cùng tăng
- 09:01 Giá vàng miếng lên 154 triệu đồng
- 10:05 Cổ phiếu trụ chặn mạch tăng của chứng khoán
- 10:43 Công an đồng loạt làm việc tại nhiều Thẩm mỹ viện Mailisa
- 11:44 Khởi tố vụ án vỡ hồ trên núi ở Lâm Đồng
- 12:51 Tài xế che biển số tránh phạt nguội
- 13:43 Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP HCM bị cáo buộc gây thất thoát 142 tỷ đồng
- 14:39 Campuchia, Thái Lan tranh cãi về nguyên nhân vụ đấu súng ở biên giới