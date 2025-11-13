Điểm tin 17h: Lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thay đổi từ 1/1/2026 | Nhiều đại học rà soát thí sinh trúng tuyển bằng IELTS

Nhiều bài thi IELTS bị chấm lại, sửa điểm; Công an đồng loạt làm việc tại nhiều Thẩm mỹ viện Mailisa...