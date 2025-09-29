Điểm tin 17h: Lốc xoáy do bão Bualoi hoành hành | Lộ trình chuyển chuyến bay từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành

Bão Bualoi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới; Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp hạn mức nhập vàng trước 15/12 hàng năm...