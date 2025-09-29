Thứ hai, 29/9/2025, 17:03 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Lốc xoáy do bão Bualoi hoành hành | Lộ trình chuyển chuyến bay từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành
Bão Bualoi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới; Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp hạn mức nhập vàng trước 15/12 hàng năm...
- 00:12 12 người tử vong, 17 ngư dân mất liên lạc do bão Bualoi
- 02:25 Bão Bualoi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
- 03:17 Người chết do bão Bualoi ở Philippines tăng lên 24
- 03:56 Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp hạn mức nhập vàng trước 15/12 hàng năm
- 05:18 Đề xuất công an cấp tỉnh được giao giám định thương tích
- 06:45 Lộ trình chuyển chuyến bay từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành
- 07:57 35 người bị khởi tố trong vụ cảnh sát phong tỏa karaoke 'hạng sang'
- 08:52 Động đất liên tiếp ở Quảng Ngãi