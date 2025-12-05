Thứ sáu, 5/12/2025, 17:04 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Không lập hóa đơn bị phạt tới 80 triệu đồng | Hơn 3.000 căn nhà xã hội tại TP HCM sắp mở bán, giá từ 17 triệu đồng mỗi m2
Cháy quán ăn trung tâm TP HCM, 4 người chết; Chủ mưu người Việt sang Campuchia lập nhóm lừa hàng nghìn tỷ đồng...
- 00:12 Cháy quán ăn trung tâm TP HCM, 4 người chết
- 01:11 Không lập hóa đơn bị phạt tới 80 triệu đồng
- 02:00 Nhiều loại xe bị cấm qua cầu 120 năm tuổi ở TP HCM
- 02:48 Đèo Prenn thông trở lại sau 20 giờ đóng vì sạt lở
- 03:32 Nước biển xuất hiện hai màu kéo dài hàng chục km
- 04:15 Chủ mưu người Việt sang Campuchia lập nhóm lừa hàng nghìn tỷ đồng
- 05:05 Tòa trả hồ sơ vụ đốt quán khiến 11 người chết vì có 'tình tiết mới'
- 05:52 Hơn 3.000 căn nhà xã hội tại TP HCM sắp mở bán, giá từ 17 triệu đồng mỗi m2
- 06:51 Giá vàng miếng tăng hơn 1 triệu đồng
- 07:47 Myanmar liên tiếp đánh sập các tòa nhà của tội phạm lừa đảo trực tuyến