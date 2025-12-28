Chủ nhật, 28/12/2025, 16:58 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch | Từ 2026, người dân có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân
Xe buýt, metro ở TP HCM miễn vé ngày Tết Dương lịch; Việt Nam nguy cơ thiếu 1,3 triệu phụ nữ kết hôn trong 20 năm tới...
- 00:13 Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch
- 01:18 Xe buýt, metro ở TP HCM miễn vé ngày Tết Dương lịch
- 02:24 Từ 2026, người dân có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân
- 04:07 Việt Nam nguy cơ thiếu 1,3 triệu phụ nữ kết hôn trong 20 năm tới
- 05:29 Giá bạc được dự báo vượt 100 USD vào năm tới
- 06:43 Ông Putin cáo buộc Ukraine chần chừ giải quyết xung đột