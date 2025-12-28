Điểm tin
Điểm tin 17h: Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch | Từ 2026, người dân có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân
Chủ nhật, 28/12/2025, 16:58 (GMT+7)

Điểm tin 17h: Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch | Từ 2026, người dân có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân

Xe buýt, metro ở TP HCM miễn vé ngày Tết Dương lịch; Việt Nam nguy cơ thiếu 1,3 triệu phụ nữ kết hôn trong 20 năm tới...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Quảng Hường

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 17h: Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch | Từ 2026, người dân có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân