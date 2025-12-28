Điểm tin 17h: Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch | Từ 2026, người dân có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân

Xe buýt, metro ở TP HCM miễn vé ngày Tết Dương lịch; Việt Nam nguy cơ thiếu 1,3 triệu phụ nữ kết hôn trong 20 năm tới...