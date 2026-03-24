Thứ ba, 24/3/2026, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Israel tiếp tục không kích Iran dù Mỹ tuyên bố đàm phán | Binance tuyển tổng giám đốc tại Việt Nam
Gần 780.000 tỷ đồng tín dụng xanh rót vào nền kinh tế; Mỹ 'cân nhắc' điều khoảng 3.000 lính dù đến Trung Đông...
- 00:11 Trung ương thảo luận đề án đưa Đồng Nai thành thành phố trực thuộc Trung ương
- 01:02 Chính phủ yêu cầu Hà Nội đánh giá lợi thế cạnh tranh sân bay thứ hai
- 02:03 Gần 780.000 tỷ đồng tín dụng xanh rót vào nền kinh tế
- 03:04 Binance tuyển tổng giám đốc tại Việt Nam
- 04:23 Cựu hiệu trưởng phân trần 'vì học sinh' trong vụ thu sai một tỷ đồng dạy thêm
- 05:18 Mỹ 'cân nhắc' điều khoảng 3.000 lính dù đến Trung Đông
- 06:23 Tên lửa Iran đánh xuống trung tâm Tel Aviv
- 07:15 Israel tiếp tục không kích Iran dù Mỹ tuyên bố đàm phán
- 08:06 Các nước châu Á muốn tăng mua dầu Mỹ
- 09:05 Nhật Bản sẽ xả dầu dự trữ quốc gia vào 26/3
- 09:59 Bộ Tài chính đề xuất giảm một nửa thuế môi trường với xăng, dầu
- 11:04 VN-Index dứt chuỗi giảm hơn 120 điểm
- 12:06 Giá vàng miếng vượt 170 triệu đồng
- 13:08 Hạn chế xe vào ba đường trung tâm TP HCM ngày 25/3
- 13:52 TP HCM đại tu sân Thống Nhất
- 14:46 344 người sập bẫy 'việc nhẹ lương cao' ở Campuchia được trả về nước