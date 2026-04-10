Thứ sáu, 10/4/2026, 17:04 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Hút thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng | Lãnh tụ Tối cao Iran tuyên bố sẽ yêu cầu bồi thường chiến sự
ADB dự báo GDP Việt Nam tăng 7,2% năm nay; Giám đốc Công ty Mua bán nợ Nhất Tín bị bắt vì 'khủng bố' để đòi 70 tỷ đồng...
- 00:20 ADB dự báo GDP Việt Nam tăng 7,2% năm nay
- 01:34 Bắt đầu thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính
- 02:18 Hút thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng
- 03:54 Giám đốc Công ty Mua bán nợ Nhất Tín bị bắt vì 'khủng bố' để đòi 70 tỷ đồng
- 05:01 Lãnh tụ Tối cao Iran tuyên bố sẽ yêu cầu bồi thường chiến sự