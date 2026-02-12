Thứ năm, 12/2/2026, 17:09 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Giá xăng vượt 19.000 đồng một lít | Giám đốc Công ty khoáng sản Hucera bị bắt
Đấu giá du thuyền của bà Trương Mỹ Lan lại bất thành; Nghiên cứu phương án kết nối cao tốc TP HCM - Mộc Bài với Campuchia...
- 00:12 Giám đốc Công ty khoáng sản Hucera bị bắt
- 00:52 Đấu giá du thuyền của bà Trương Mỹ Lan lại bất thành
- 01:45 Giá xăng vượt 19.000 đồng một lít
- 02:30 Nghiên cứu phương án kết nối cao tốc TP HCM - Mộc Bài với Campuchia
- 03:30 Lần đầu giao hàng vượt biển bằng UAV ở Việt Nam
- 04:31 Tài xế xe Bentley bị bắt sau vụ đuổi đánh người ở TP HCM
- 05:12 Hãng hàng không Nga mở chuyến bay sơ tán hành khách khỏi Cuba