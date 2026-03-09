Thứ hai, 9/3/2026, 17:05 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Dự kiến tăng 8% lương cơ sở từ 1/7 | VN-Index giảm mạnh nhất lịch sử
Đường sắt Bắc - Nam qua cầu Ghềnh dự kiến thông từ 12/3; Giá vàng thu hẹp đà giảm...
- 00:11 Dự kiến tăng 8% lương cơ sở từ 1/7
- 01:22 'Nhu cầu mua xăng dầu tăng 50-100% trong thời gian ngắn'
- 02:55 VN-Index giảm mạnh nhất lịch sử
- 04:10 Giá vàng thu hẹp đà giảm
- 05:52 Đất đấu giá phía tây Hà Nội trúng cao nhất gần 16 tỷ đồng
- 06:50 Đường sắt Bắc - Nam qua cầu Ghềnh dự kiến thông từ 12/3
- 07:38 Hà Nội nghiên cứu thí điểm xích lô điện
- 08:30 Ông Trần Hồng Thái làm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
- 09:28 Mỹ nêu kế hoạch giải tỏa Eo biển Hormuz để giảm giá xăng dầu