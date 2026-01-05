Thứ hai, 5/1/2026, 17:17 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Dự kiến cấm giáo viên lợi dụng người thân để 'chi phối' dạy thêm | Mỗi lượng vàng đảo chiều tăng 3,5 triệu đồng
Cuba xác nhận 32 nhân viên an ninh thiệt mạng ở Venezuela; Hà Nội sẽ xóa sổ 231 chợ cóc...
- 00:12 Mỗi lượng vàng đảo chiều tăng 3,5 triệu đồng
- 01:11 GDP năm 2025 tăng 8,02%
- 02:23 Dự kiến cấm giáo viên lợi dụng người thân để 'chi phối' dạy thêm
- 03:09 Chung cư xây mới dự kiến phải có khu để xe điện riêng
- 04:03 Hà Nội sẽ xóa sổ 231 chợ cóc
- 05:06 Hà Nội thưởng Tết cao nhất 614 triệu đồng, gấp đôi năm ngoái
- 06:02 Miền Bắc có thể xuất hiện băng giá, sương muối
- 07:05 TP HCM thử nghiệm giao hàng bằng thiết bị bay không người lái
- 08:00 Đảo Phú Quý hết xăng
- 08:47 Cuba xác nhận 32 nhân viên an ninh thiệt mạng ở Venezuela
- 09:58 Mỹ xác định Ukraine không tập kích dinh thự ông Putin