Thứ ba, 13/1/2026, 17:04 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Đồ hộp Hạ Long vẫn trả lương công nhân khi dừng sản xuất | Năm 2026 có thể ít bão nhưng thiên tai khó dự báo hơn
Chọn 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ lễ; Ngoại trưởng Iran: Chúng tôi đã chuẩn bị tốt hơn cho kịch bản chiến tranh...
- 00:12 Giới thiệu Bí thư Thành ủy Hà Nội ứng cử đại biểu Quốc hội
- 00:59 TP HCM đặt mục tiêu có thêm năm tuyến metro trong 5 năm
- 02:11 Đồ hộp Hạ Long vẫn trả lương công nhân khi dừng sản xuất
- 03:21 Chọn 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ lễ
- 04:17 Năm 2026 có thể ít bão nhưng thiên tai khó dự báo hơn
- 05:24 Chất lượng không khí Hà Nội rất xấu
- 06:18 Bộ Xây dựng: Giá chung cư tăng 20-30% năm ngoái
- 07:20 Camera AI giúp phát hiện hơn 6.000 ca vi phạm trong một tháng
- 08:04 Tài xế xe tải vụ 'rượt đuổi trên cao tốc Trung Lương' bị bắt
- 08:49 Chứng khoán vượt 1.900 điểm
- 09:41 Ngoại trưởng Iran: Chúng tôi đã chuẩn bị tốt hơn cho kịch bản chiến tranh