Điểm tin
Điểm tin 17h: Đồ hộp Hạ Long vẫn trả lương công nhân khi dừng sản xuất | Năm 2026 có thể ít bão nhưng thiên tai khó dự báo hơn
Thứ ba, 13/1/2026, 17:04 (GMT+7)

Điểm tin 17h: Đồ hộp Hạ Long vẫn trả lương công nhân khi dừng sản xuất | Năm 2026 có thể ít bão nhưng thiên tai khó dự báo hơn

Chọn 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ lễ; Ngoại trưởng Iran: Chúng tôi đã chuẩn bị tốt hơn cho kịch bản chiến tranh...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 17h: Đồ hộp Hạ Long vẫn trả lương công nhân khi dừng sản xuất | Năm 2026 có thể ít bão nhưng thiên tai khó dự báo hơn