Thứ ba, 10/2/2026, 16:59 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Đề xuất hãng phải hoàn vé nếu chuyến bay chậm 3 giờ | Hàng loạt cổ phiếu đầu ngành chạm sàn
Hàng trăm người mua vé xe Tết qua mạng bị lừa tiền; Giá vàng miếng lên 181 triệu đồng...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:11 Đề xuất hãng phải hoàn vé cho khách nếu chuyến bay chậm 3 giờ
- 01:19 Cảnh sát ngăn chặn hàng chục tấn heo bệnh sắp tuồn ra thị trường Tết
- 02:03 Hàng trăm người mua vé xe Tết qua mạng bị lừa tiền
- 02:43 Cháy nhà tình thương ở Bắc Ninh
- 03:16 Hàng loạt cổ phiếu đầu ngành chạm sàn
- 04:16 Giá vàng miếng lên 181 triệu đồng
- 05:06 Hàn Quốc lấy làm tiếc với vụ quan chức phát ngôn không phù hợp về phụ nữ Việt Nam
- 05:53 Người sống cùng chung cư 'tiếp tay âm mưu ám sát tướng tình báo Nga'