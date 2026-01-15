Thứ năm, 15/1/2026, 17:07 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Đề xuất giảm dần xuống 40 giờ làm việc mỗi tuần | TP HCM xây khu liên hợp thể thao có sân 70.000 chỗ
Metro Bến Thành - Tham Lương khởi công sau 16 năm quy hoạch; Bốc thăm chia bảng ASEAN Cup 2026...
- 00:12 Đề xuất giảm dần xuống 40 giờ làm việc mỗi tuần
- 01:28 Giá xăng lên gần 19.000 đồng một lít
- 02:26 Metro Bến Thành - Tham Lương khởi công sau 16 năm quy hoạch
- 04:06 TP HCM xây khu liên hợp thể thao có sân 70.000 chỗ
- 05:21 Động thổ hai cầu hơn 32.000 tỷ đồng kết nối Đồng Nai - TP HCM
- 06:33 Hai công nhân tử vong dưới cống ở TP HCM
- 07:30 Bốc thăm chia bảng ASEAN Cup 2026