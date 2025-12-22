Thứ hai, 22/12/2025, 16:56 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Chủ tịch PVN được giao quyền Bộ trưởng Công Thương | Tướng Nga thiệt mạng trong vụ đánh bom xe ở Moskva
'Bộ Chính trị thống nhất rất cao giới thiệu lãnh đạo chủ chốt Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031'; Nguyễn Văn Đài bị cáo buộc dùng 9 tài khoản mạng xã hội chống Nhà nước...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 'Bộ Chính trị thống nhất rất cao giới thiệu lãnh đạo chủ chốt Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031'
- 01:29 Loạt chính sách về tổ chức, nhân sự quân đội hiệu lực từ 2025
- 02:46 Chủ tịch PVN được giao quyền Bộ trưởng Công Thương
- 03:46 4 cựu Bí thư, cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc được giảm án
- 05:21 Nguyễn Văn Đài bị cáo buộc dùng 9 tài khoản mạng xã hội chống Nhà nước
- 06:30 Nhận hối lộ như 'lĩnh lương' tại Chi cục Thú y vùng VI
- 08:05 Giá bạc miếng lên gần 2,7 triệu đồng một lượng
- 09:06 Tướng Nga thiệt mạng trong vụ đánh bom xe ở Moskva