Điểm tin
Điểm tin 17h: Chủ tịch PVN được giao quyền Bộ trưởng Công Thương | Tướng Nga thiệt mạng trong vụ đánh bom xe ở Moskva
Thứ hai, 22/12/2025, 16:56 (GMT+7)

Điểm tin 17h: Chủ tịch PVN được giao quyền Bộ trưởng Công Thương | Tướng Nga thiệt mạng trong vụ đánh bom xe ở Moskva

'Bộ Chính trị thống nhất rất cao giới thiệu lãnh đạo chủ chốt Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031'; Nguyễn Văn Đài bị cáo buộc dùng 9 tài khoản mạng xã hội chống Nhà nước...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Quảng Hường

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 17h: Chủ tịch PVN được giao quyền Bộ trưởng Công Thương | Tướng Nga thiệt mạng trong vụ đánh bom xe ở Moskva