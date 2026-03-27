Thứ sáu, 27/3/2026, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 17h: CEO MediUSA kiếm 264 tỷ đồng khi sản xuất 88 loại thực phẩm chức năng giả | Iran dọa tập kích 'khách sạn tiếp nhận lính Mỹ'
Doanh nhân Trịnh Văn Quyết trở lại vai trò Chủ tịch Tập đoàn FLC; ADB: 10 nước ASEAN có thể giảm tới 2,3% GDP vì xung đột Trung Đông...
- 00:12 Iran dọa tập kích 'khách sạn tiếp nhận lính Mỹ'
- 01:08 Mỹ triển khai xuồng không người lái trong xung đột với Iran
- 02:20 ADB: 10 nước ASEAN có thể giảm tới 2,3% GDP vì xung đột Trung Đông
- 03:35 Giá xăng dầu đe dọa du lịch Đông Nam Á
- 04:43 Doanh nhân Trịnh Văn Quyết trở lại vai trò Chủ tịch Tập đoàn FLC
- 06:02 Đội tuyển Việt Nam nối dài kỷ lục Đông Nam Á
- 07:04 CEO MediUSA kiếm 264 tỷ đồng khi sản xuất 88 loại thực phẩm chức năng giả
- 08:53 Chủng virus tay chân miệng độc lực cao lan rộng phía Nam