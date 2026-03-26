Thứ năm, 26/3/2026, 06:10 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Bước sang ngày 27 xung đột Trung Đông
Iran bác đề xuất ngừng bắn của Mỹ; Bảo Tín Minh Châu giao dịch trở lại từ trưa nay...
- 00:12 Iran bác đề xuất ngừng bắn của Mỹ
- 01:03 Những phát biểu trái chiều của ông Trump trong chiến sự Iran
- 01:51 Israel tập kích trung tâm tàu ngầm duy nhất của Iran
- 02:48 Bí thư Khánh Hòa làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương
- 03:27 Dựng gần 6 km tường chống ồn dọc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
- 04:26 Huế khởi động loạt dự án 11.000 tỷ, nhiều “ông lớn” bất động sản nhập cuộc
- 05:19 Giá nhiên liệu tăng mạnh, hàng không Việt Nam tính phụ thu từ tháng 4
- 06:06 Bảo Tín Minh Châu giao dịch trở lại từ trưa nay
- 06:53 Vàng bật tăng mạnh, chênh lệch với thế giới nới rộng gần 30 triệu đồng/lượng
- 07:39 VN-Index bật tăng 43 điểm, vượt mốc 1.650 nhờ dòng tiền lan tỏa