Chủ nhật, 5/10/2025, 17:01 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Bão Matmo đổ bộ Trung Quốc | Bitcoin lên mức kỷ lục hơn 125.000 USD
Ông Phạm Nhật Vượng muốn 'bơm' thêm 10.600 tỷ cho công ty điện; Người biểu tình xông vào dinh Tổng thống Gruzia...
Nội dung chính
- 00:12 Bão Matmo mạnh cấp 13, hướng vào Quảng Ninh
- 01:05 Bão Matmo đổ bộ Trung Quốc, hàng trăm nghìn người phải sơ tán
- 01:30 Ông Lê Ngọc Quang tiếp tục làm Bí thư Quảng Trị
- 02:33 Ông Phạm Nhật Vượng muốn 'bơm' thêm 10.600 tỷ cho công ty điện
- 03:32 Giám đốc Tân Thuận Phong bị bắt vì đổ trộm hơn 2.000 tấn chất thải rắn
- 04:27 Khởi công xây dựng Nhà hát Opera Hà Nội bên Hồ Tây
- 05:18 Aeon dự kiến làm trung tâm thương mại 4.000 tỷ ở Bắc Ninh
- 06:11 Kinh tế TP HCM 9 tháng tăng hơn 7%
- 07:09 Bitcoin lên mức kỷ lục hơn 125.000 USD
- 08:03 Người biểu tình xông vào dinh Tổng thống Gruzia