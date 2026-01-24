Thứ bảy, 24/1/2026, 17:23 (GMT+7)
Điểm tin 17h: 5 bác sĩ, cán bộ y tế bị khởi tố | 'Bộ ba động lực đưa Việt Nam bứt phá'
Đại sứ các nước tin tưởng vào sự phát triển của Việt Nam sau Đại hội XIV; Tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế bằng khoa học và công nghệ;...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:11 Báo Hàn Quốc gọi trận thua Việt Nam là ‘thảm họa nhục nhã’
- 01:00 'Bộ ba động lực đưa Việt Nam bứt phá'
- 02:10 Đại sứ các nước tin tưởng vào sự phát triển của Việt Nam sau Đại hội XIV
- 03:01 Tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế bằng khoa học và công nghệ
- 04:16 5 bác sĩ, cán bộ y tế bị khởi tố
- 04:48 Giá vàng miếng trong nước vượt 174 triệu đồng một lượng
- 05:44 Số ngân hàng lãi trên 30.000 tỷ đồng nhiều chưa từng thấy